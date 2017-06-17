Московский таксист объяснил, зачем взял с клиента 50 тыс. рублей

Столичный таксист, который привез чилийского журналиста от аэропорта Домодедово до гостиницы Crowne Plaza на Краснопресненской набережной за 50 тысяч рублей, заявил, что не собирался обманывать гостя Кубка конфедераций 2017 года, сообщает RT

«Я не собирался его обманывать. Я сказал ему, что проезд стоит пять тысяч, он дал мне гораздо больше. Я подумал, что это чаевые», — заявил таксист. Он извинился перед гостем, пообещав вернуть ему деньги и бесплатно прокатить того по Москве.

Водитель такси был задержан после того, как в полицию обратился иностранный журналист Гаспар Саез Миранда, заподозривший его в обмане. «Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле Mercedes. Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России «Мошенничество при получении выплат», — говорилось в сообщении на сайте МВД.