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Миллиардер из России закрыл вид на статую Свободы своей яхтой
Фото: Twitter
Российский бизнесмен Евгений Швидлер закрыл своей яхтой вид на статую Свободы. Об этом сообщает New York Informer.
Высота судна олигарха достигает 112 метров. Швидлер пришвартовал яхту Le Grand Blue без нарушения законодательства США.
Russian billionaire’s yacht ruining tourists’ pics of Lady Liberty https://t.co/wyR9umJ0ga pic.twitter.com/ykAtr7QajJ— NYC Informer (@newyorkcityinfo) 16 июня 2017 г.
Однако местные жители возмущены появлением корабля размером с 20-этажный дом. По словам одного из туристов, яхта «блокирует свободу и справедливость в Америке». Обычно суда останавливаются в бухте возле статуи Свободы не более, чем на день-два.
Корабль российского миллиардера – одна из самых больших частных яхт в мире. Евгений Швидлер владеет инвестиционной компанией Millhouse.
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