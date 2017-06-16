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Миллиардер из России закрыл вид на статую Свободы своей яхтой

Миллиардер закрыл «свободу и справедливость» в США своей яхтой
Фото:
Российский бизнесмен Евгений Швидлер закрыл своей яхтой вид на статую Свободы. Об этом сообщает New York Informer.
Высота судна олигарха достигает 112 метров. Швидлер пришвартовал яхту Le Grand Blue без нарушения законодательства США.
Однако местные жители возмущены появлением корабля размером с 20-этажный дом. По словам одного из туристов, яхта «блокирует свободу и справедливость в Америке». Обычно суда останавливаются в бухте возле статуи Свободы не более, чем на день-два.
Корабль российского миллиардера – одна из самых больших частных яхт в мире. Евгений Швидлер владеет инвестиционной компанией Millhouse.
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Безумный мир В мире
Евгений Швидлер
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