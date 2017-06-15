В сети позавидовали сорвавшему куш в автомате по продаже еды

Пользователь Reddit под ником rbards похвастался неожиданной удачей, которая поджидала его у аппарата по продаже еды. Он собирался купить один товар, но вендинговый автомат по ошибке выдал ему все продукты сразу.

Снимок выбился в топ ресурса. Пост набрал около трех тысяч комментариев. Пользователи писали, что покупателю необыкновенно повезло, поскольку чаще вендинговые аппараты лишь забирают внесенную сумму, но не выдают товар. Некоторые заметили, что в автомате продаются исключительно чипсы и предостерегли автора публикации от переедания вредным продуктом.

Снимок вызвал бурное обсуждение и на российском аналоге Reddit — развлекательном портале Pikabu. Пользователи предположили, что ошибка произошла из-за того, что аппарат переработал и у него «просто случилась истерика». Другим показалось, что все дело в вездесущих «русских хакерах», взломавших и эту машину.

«Когда даже автомат хочет, чтоб ты не похудел к лету», — иронизировали посетители ресурса. Кое-кому показалось забавным, что автомат по продаже чипсов называется Healthy Wealthy Wise («Здоровый, богатый, мудрый»).

Одни злорадствовали над тем, что покупатель просто не сможет открыть крышку из-за тяжести чипсов, а другие делились собственными историями о внезапной удаче, обрушившейся на них во время использования вендинговых автоматов.

«На одной из прошлых работ глюкнул вендинговый кофейный автомат, без денег после нажатия на кнопку молча наливал выбранный напиток. Два дня сотрудники радовались халяве, пока запасы не иссякли», — рассказал юзер под ником Dinozawr92.

«Я девушку решил угостить американской колой из автомата, стоила она рублей 70. Засунул сотку, купил банку, получил сдачу 95, повторил и так пока не кончилась импортная кола в автомате», — похвастался helltommy.

Особенно бдительные русскоязычные пользователи предупредили счастливчика о том, что если он заберет все чипсы сразу, не оплатив всю стоимость, его могут привлечь к ответственности за воровство.