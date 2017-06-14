Коровы затоптали британского миллионера

Британский ученый и бизнесмен Брайан Беллхауз (Brian Bellhouse) погиб в результате нападения коров. Об этом в среду, 14 июня, сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в понедельник, когда 80-летний Беллхауз гулял в окрестностях английского города Винчелси, графство Восточный Суссекс, где жил в последнее время. Возле церкви XI века в деревне Гестлинг на него бросилось стадо возбужденных коров.

Другие гуляющие, услышавшие крики пожилого мужчины, вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на вертолете медики сделали искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли спасти ему жизнь.

В прошлом Брайан Беллхауз преподавал в Оксфордском университете. Он был одним из основателей фармацевтической компании Powderject, которая разрабатывала безыгольные инъекторы и производила вакцины от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron приобрела ее за 54,2 миллиона фунтов стерлингов.

Independent отмечает, что ранее в этом месяце коровы дважды нападали на людей в Великобритании. Один инцидент произошел в графстве Большой Манчестер, другой — на острове Уайт. В результате две женщины получили травмы.

В 2015 году сообщалось, что немецкую туристку затоптали коровы на одном из пастбищ в швейцарских Альпах.