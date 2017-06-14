Пилот из Франции пересек Ла-Манш на летающем автомобиле

Французский летчик Бруно Веццоли пересек пролив Ла-Манш на летающем автомобиле, который похож на гибрид параплана и багги. Об этом сообщило ИА Nation News.

Неподалеку от французского портового города Кале на взлетно-посадочной полосе стартовал летательный аппарат под названием «Пегас». Летающий автомобиль приземлился на воду в 59 километрах от точки старта недалеко от британского Дувра.

«Пегаса» создал бизнесмен Жером Дофи. Он хотел сконструировать аппарат, который сможет облететь вокруг света за 80 дней. Его вдохновили работы бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. Блерио стал первым пилотом, который перелетел Ла-Манш. Это произошло в 1909 году.

Ширина пролива Ла-Манш равна 250 километрам, а его длина — 32 километра.