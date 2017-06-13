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Сирийский художник изобразил Путина и Меркель в образе беженцев

Сирийский художник изобразил Путина и Меркель в образе беженцев
Фото:
Сирийский художник Абдалла Аль-Омари нарисовал мировых лидеров в образе беженцев. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает CNN.
Омари изобразил таких государственных деятелей, как президент США Дональд Трамп, бундесканцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад.

Фото: Buzzfeed

Фото: Buzzfeed

Рисунки вошли в цикл «Серия уязвимости», который сейчас представлен на выставке в Дубае. Художник, который получил статус беженца в Бельгии, пытался переосмыслить собственный жизненный опыт.
«Быть беженцем — это как опухоль в твоем теле, которая от тебя никак не зависит, но она никуда не денется до последнего дня, поэтому нужно с этим справляться», — сказал живописец.
Безумный мир Сирия
CNN
Ангела Меркель Башар Асад Дональд Трамп Владимир Путин
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