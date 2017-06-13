Стивен Кинг задумался о суициде после бана в Twitter от Трампа

Президент США Дональд Трамп заблокировал в Twitter американского писателя Стивена Кинга . Об этом во вторник, 13 июня, литератор написал в своем Twitter.

«Трамп запретил мне читать его твиты. Возможно, мне придется покончить с собой», — заявил Кинг.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2017 г.

Пост прокомментировал предприниматель Эй Джей Джоши. Он сообщил, что Трамп банит всех, кто не согласен с ним. «Случается с лучшими из нас», — добавил Джоши.

В мае Стивен Кинг сравнил допуск Трампа к ядерной кнопке с самым страшным хоррором. «Твиты Трампа за первые сто дней президентства указывают на нарциссическое расстройство личности, как по учебнику. Ситуация, когда у этого парня палец лежит на ядерной кнопке, хуже, чем в любой истории ужасов, которую я когда-либо написал», — подчеркнул писатель.

В апреле Кинг назвал Трампа куриным пометом и потребовал опубликовать свои налоговые отчеты.

Стивен Кинг — автор хорроров. Среди его книг — «Сияние», «Оно», «Кэрри», «Зеленая миля», «Кладбище домашних животных». Многие из них были экранизированы.