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В Самаре на Дне России перепутали имя космонавта Гагарина
В Самаре организаторы концерта в честь Дня России перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина, назвав его Алексеем. Об этом на своей странице в Instagram сообщил местный житель Евгений Разин.
"Как интересно-то! А мы столько лет думали, что Юра", — прокомментировал он слайд с подписью "Алексей Гагарин".
По информации регионального портала 63.ru, темой концерта стала "деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира". Изображение с ошибкой оставалось на экране порядка двух минут.
Сообщается, что на набережную Волги, где разместили основную сцену, пришло несколько тысяч человек. Празднование Дня России завершилось выступлением звезд эстрады и праздничным салютом.
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