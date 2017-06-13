В Самаре на Дне России перепутали имя космонавта Гагарина

В Самаре организаторы концерта в честь Дня России перепутали имя первого космонавта Юрия Гагарина , назвав его Алексеем. Об этом на своей странице в Instagram сообщил местный житель Евгений Разин.

"Как интересно-то! А мы столько лет думали, что Юра", — прокомментировал он слайд с подписью "Алексей Гагарин".

По информации регионального портала 63.ru, темой концерта стала "деятельность российских первооткрывателей в истории страны и мира". Изображение с ошибкой оставалось на экране порядка двух минут.

Сообщается, что на набережную Волги, где разместили основную сцену, пришло несколько тысяч человек. Празднование Дня России завершилось выступлением звезд эстрады и праздничным салютом.