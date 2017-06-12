Создатель Ждуна анонсировала появление у него семьи

Автор скульптуры Ждуна, художница из Нидерландов Маргрит ван Брефорт рассказала RT, что популярный интернет-мем может обзавестись семьёй.

«Я уже начала работать над похожей скульптурой. Люди успели придумать ей имя: «Ждунья», — сообщила ван Брефорт.

Также она отметила, что у него могут появиться другие родственники.

«Быть может, я создам для него подругу или родственника: скажем, маму, папу или дочку. Не знаю, этот вопрос в дальнейшем нужно будет обсудить. Но такая вероятность действительно есть», — отметила художница.

Ван Брифорт создала свою самую известную скульптуру в 2016 году — гибрид слона и насекомого, названный Homunculus Loxodontus. Скульптура посвящена пациентам, которые долго ждут приёма врача.

В русскоязычном интернете Homunculus Loxodontus стал широко известен как Ждун.