Румынские власти закрыли крепость 13 века, связанную с Владом Цепешем ("Графом Дракула") после того, как бурая медведица и несколько медвежат несколько раз выходили на тропу, ведущую к замку, сообщает The Associated Press

Достичь замка, который располагается на вершине горы в центральной части Румынии, можно только пешком. На это потребуется 1480 шагов. "Замок закрыт в целях безопасности посетителей", - говорится на его веб-сайте. Отметим, что замок является популярным туристическим местом.

Местный префект Эмилиан Драгнея заявил, что представители министерства охраны окружающей среды намерены поймать медведицу и трех медвежат и переместить их в другое место. Власти обвиняют туристов в том, что они постоянно оставляли пищу по дороге в замок и привлекли внимание животных.

В 15 веке в крепости поселился румынский князь Влад Цепеш, который вдохновил ирландского писателя Брэма Стокера на создание в 1897 году готического романа "Дракула".

Добавим, что в Румынии обитают от 5 до 6 тысяч бурых медведей.