Представитель Белого дома опубликовала в Twitter загадочное сообщение

В микроблоге заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс появилось сообщение, смысл которого стал загадкой для пользователей Twitter.

Большую часть сообщения составляют различные эмодзи, среди которых чаще всего повторяется светофор. Также в посте есть непонятный набор букв и символов, в частности, «:/9//&» и «#lolaklkk».

⚓️🚥🚥🚥🚥⚓️🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🗺🗺🗺🗺🗺🗺🏰🗺🗺🏰🏰🏰🚦 :/9//&🗿🛩⛩🏚

#🚦lolaklkk🚥🚦⛲️🚝🚦🚞🚢🚂 — Sarah H. Sanders (@SHSanders45) 10 июня 2017 г.

Спустя некоторое время Сандерс пояснила, что закодированное сообщение является работой её трёхлетнего ребёнка.

«Вот, что происходит, когда 3-летний крадёт ваш телефон. Спасибо, Хак! #никогданеоставляйсвойтелефоннезаблокированным», — написала она.

This is what happens when your 3 year old steals your phone. Thanks Huck! #neverleaveyourphoneunlocked https://t.co/qFD8zRpn8g — Sarah H. Sanders (@SHSanders45) 10 июня 2017 г.

Пользователи же успели пошутить над произошедшим. Кто-то в шутку заявил, что не верит в оправдание Сандерс, другие обвинили в произошедшем российских хакеров, третьи же отметили, что это самое последовательное заявление, которое было опубликовано администрацией Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter неизвестное слово «covfefe». Позднее он предложил пользователям социальной сети разгадать значение загадочного слова.