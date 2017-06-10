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Представитель Белого дома опубликовала в Twitter загадочное сообщение

Представитель Белого дома опубликовала загадочное сообщение
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В микроблоге заместителя пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби Сандерс появилось сообщение, смысл которого стал загадкой для пользователей Twitter.
Большую часть сообщения составляют различные эмодзи, среди которых чаще всего повторяется светофор. Также в посте есть непонятный набор букв и символов, в частности, «:/9//&» и «#lolaklkk».
Спустя некоторое время Сандерс пояснила, что закодированное сообщение является работой её трёхлетнего ребёнка.
«Вот, что происходит, когда 3-летний крадёт ваш телефон. Спасибо, Хак! #никогданеоставляйсвойтелефоннезаблокированным», — написала она.
Пользователи же успели пошутить над произошедшим. Кто-то в шутку заявил, что не верит в оправдание Сандерс, другие обвинили в произошедшем российских хакеров, третьи же отметили, что это самое последовательное заявление, которое было опубликовано администрацией Трампа.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter неизвестное слово «covfefe». Позднее он предложил пользователям социальной сети разгадать значение загадочного слова.
Безумный мир
Администрация США
Дональд Трамп
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