В московском ресторане полицейские обнаружили львенка

Сотрудники столичного МВД обнаружили львенка в одном из столичных ресторанов, сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

По его словам, животное якобы было подарено ресторану, владелец собирался передать львенка в зоопарк. На место обнаружения животного также прибыли сотрудники Хамовнической межрайонной прокуратуры и Министерства природопользования. Все собранные материалы проверки будут переданы в Хамовническую межрайонную прокуратуру города Москвы для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

"В отдел полиции обратилась жительница Москвы. По словам женщины, за стеной ее квартиры постоянной слышится рев дикого животного. В ходе проверки сотрудники ОМВД России по району Хамовники установили, что в соседнем помещении расположен ресторан, в котором в металлической клетке содержится львенок возрастом 3-4 месяца", – сказал он.