Панин хочет открыть видеоблог с платным «занимательным» порно

«Надо открыть на Youtube платный закрытый канал. Будем снимать не серьёзное, а занимательное порно. И не нужны мне никакие режиссёры!», - заявил Панин.

Панин также признал, что именно он снимался в скандальных видео, опубликованных ранее в сети. На одном из видео актёр гуляет по улице в женском белье и мастурбирует, на другом – участвует в групповом оральном сексе со своей подругой и неизвестным мужчиной. Панин заявил, что его как актёра не интересуют съёмки в профессиональном порно, но выразил интерес к историческому порно.

«Я ничего не имею против того, чтобы раздеться в кадре. Что касается порно – в таких фильмах, как «Калигула» с Малкольмом МакДауэллом , я бы конечно снялся. Как можно снять всё безумство этого дворца, не снимая крупным планом половые акты?! Если половина населения нашей страны посмотрит «Сто дней Соддома» Пазолини, то они чокнутся. Тут даже у меня нервы не всегда выдерживают. Чтобы сниматься в таком кино – ты должен быть гением. Но сниматься в обычном порно я пока не хочу», - заявил Панин.

7 июня 2017 года в сети появилось видео с призывом «ушатать по-жесткому» артиста. Неизвестный обещал любому, кто «отправит это животное в мир иной», подарить винтовку. Ролик был снят на фоне витрины с оружием. 8 июня Панин опубликовал снимок со своей 9-летней дочерью, который подписал: «У нас всё хорошо!». Призыв к расправе над собой артист назвал «бредом больных людей». Актер известен по ролям в фильме «Жмурки», «ДМБ» и «Солдаты».