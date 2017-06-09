Смоленские молодожены приехали в загс на броневике

В Смоленске молодожены приехали к дворцу бракосочетания на бронированной разведывательно-дозорной машине. Видеозапись, на которой невеста позирует на броневике около здания ЗАГСа, а потом залезает в люк, опубликовало местное издание «Рабочий путь».

Кому принадлежит транспортное средство, не уточняется, однако на фотографиях видно, что на нем есть госномер. По информации издания, владелец был оштрафован на 1,5 тысячи рублей за неправильную парковку.