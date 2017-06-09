Шотландская епископальная церковь разрешила однополые браки

Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам венчаться в храмах. Как сообщает BBC, синод в Эдинбурге проголосовал за отмену канонического правила, по которому брак определялся как союз мужчины и женщины.

За поправку выступили шесть из семи епархий. Синод также разрешил священнослужителям отказаться от проведения этого таинства, если они считают, что венчание гомосексуальных пар противоречит их убеждениям.

Отныне гей-христиане из любой англиканской церкви теперь могут совершить обряд венчания в шотландской епископальной церкви.

Гомосексуализм на территории Англии и Уэльса был декриминализован в 1967 году с принятием «Акта о половых преступлениях», который разрешил гомосексуальные контакты между мужчинами старше 21 года в условиях «частной жизни». В 1994 году возраст согласия для гомосексуальных контактов был снижен до 18 лет.

17 июля 2013 года на территории Англии и Уэльса принят закон, легализующий однополые браки. В 2014 году аналогичный документ принят парламентом Шотландии. Единственная часть Соединенного Королевства, которая пока воздерживается от легализации таких союзов, — Северная Ирландия.

В апреле 2015 года на ежегодной конференции Национального союза учителей Великобритании было принято решение рассказывать об однополых браках «с позитивной стороны». По словам педагогов, это необходимо для того, чтобы школьники в XXI веке с пониманием относились к сексуальности и половым различиям людей.