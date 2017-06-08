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Японец выпустил «лечебный» фотоальбом про котиков и женскую грудь
Фото: страница Юки Аояма в Facebook
Японский фотограф Юки Аояма издал книгу с фотографиями кошек и женских бюстов, пишет Daily Mail.
Автор сделал снимки женщин в одежде с глубокими декольте, демонстрирующими ложбинку на груди. Модели Аояма держат на руках или ласкают котов.
Сообщается, что книга Painyan (в переводе с японского — «грудь» и «мяу») состоит из 96 страниц. Ее стоимость составляет 13 долларов.
Создатель альбома заявил, что контент обладает терапевтическим эффектом, успокаивает и улучшает настроение при просмотре.
Japanese artist claims his photographs of cats and breasts are the 'ultimate therapeutic experience' https://t.co/0tCGOqY9T8 pic.twitter.com/sHDba6wJb6— Daily Mail Online (@MailOnline) 8 июня 2017 г.
Отмечается, что ранее Аояма выпустил альбом с японскими девушками в школьной форме. По словам автора, он пытался взглянуть на учащихся глазами мальчика-подростка.
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