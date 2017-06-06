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Отсёк всё лишнее: скульптор из Боснии и Герцеговины изваял гипсовую Меланью Трамп
Скульптор Стево Селак из Боснии и Герцеговине создал статую первой леди США Меланьи Трамп. Гипсовая фигура была установлена во дворе дома скульптора. Об этом сообщает телеканал Russia Today.
Фото: Reuters
Прежде чем приступить к работе, Селак провёл консультации с парикмахерами и стилистами, чтобы наиболее точно передать образ супруги американского главы Дональда Трампа. Скульптура не отличается сходством с реальной внешностью Меланьи Трамп.
Фото: Reuters
29 марта 2017 года в аэропорту португальского города Мадейра была установлена скульптура футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В интернете бронзовый бюст футболиста породил множество мемов. Пользователи социальных сетей называли скульптуру «уродством». Создателем бюста стал скульптор Эмануэль Сантуш, который раньше работал уборщиком в этом аэропорту.
Фото: AP Photo / Armando Franca
3 июня возле стадиона в Кардиффе было установлено другое творение Сантуша - бюст валлийского нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
Фото: globallookpress.com
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