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Отсёк всё лишнее: скульптор из Боснии и Герцеговины изваял гипсовую Меланью Трамп

Скульптор Стево Селак из Боснии и Герцеговине создал статую первой леди США Меланьи Трамп. Гипсовая фигура была установлена во дворе дома скульптора. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

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Прежде чем приступить к работе, Селак провёл консультации с парикмахерами и стилистами, чтобы наиболее точно передать образ супруги американского главы Дональда Трампа. Скульптура не отличается сходством с реальной внешностью Меланьи Трамп.

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29 марта 2017 года в аэропорту португальского города Мадейра была установлена скульптура футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду. В интернете бронзовый бюст футболиста породил множество мемов. Пользователи социальных сетей называли скульптуру «уродством». Создателем бюста стал скульптор Эмануэль Сантуш, который раньше работал уборщиком в этом аэропорту.

Фото: AP Photo / Armando Franca

3 июня возле стадиона в Кардиффе было установлено другое творение Сантуша - бюст валлийского нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

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Безумный мир Видео Стиль жизни
Reuters
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Криштиану Роналду Гарет Бэйл Дональд Трамп
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