Отсёк всё лишнее: скульптор из Боснии и Герцеговины изваял гипсовую Меланью Трамп

Скульптор Стево Селак из Боснии и Герцеговине создал статую первой леди США Меланьи Трамп . Гипсовая фигура была установлена во дворе дома скульптора. Об этом сообщает телеканал Russia Today

Прежде чем приступить к работе, Селак провёл консультации с парикмахерами и стилистами, чтобы наиболее точно передать образ супруги американского главы Дональда Трампа. Скульптура не отличается сходством с реальной внешностью Меланьи Трамп.

29 марта 2017 года в аэропорту португальского города Мадейра была установлена скульптура футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду . В интернете бронзовый бюст футболиста породил множество мемов. Пользователи социальных сетей называли скульптуру «уродством». Создателем бюста стал скульптор Эмануэль Сантуш, который раньше работал уборщиком в этом аэропорту.

Фото: AP Photo / Armando Franca