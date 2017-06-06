Главные события у вас в почте
СМИ сообщили о смерти фермера-миллионера после наезда на него собаки на тракторе
Фото: AP Photo / dpa
В Великобритании скончался фермер-мультимиллионер Дерек Мид от наезда трактора, который завела его собака. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источник, близкий к семье погибшего.
Несчастный случай произошел в поселении Хьюиш в графстве Сомерсет на юге Англии. В правоохранительных органах предполагают, что собака запрыгнула в кабину трактора и изменила направление машины, задев рычаги движения. 70-летний Мид скончался от сердечного приступа. У мужчины остались трое детей. В настоящий момент на месте инцидента работает полиция. Семья Мид работает в сельском хозяйстве в Сомерсете с XV века. Дерек Мид владел компанией Mead Group.
Оставить комментарий