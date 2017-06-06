В Британии собака задавила на тракторе своего хозяина

Британский фермер-мультимиллионер скончался от сердечного приступа после того, как его сбил трактор, в кабине которого была его собственная собака, сообщает газета Telegraph со ссылкой на близкий к семье погибшего источник.

Инцидент произошел в местечке Хьюиш в графстве Северный Сомерсет. По данным газеты, 70-летний фермер Дерек Мид, который занимался также недвижимостью, скончался в воскресенье от сердечного приступа после того, как его сбил трактор.

По словам источника, собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель и так же случайно могла сдвинуть с места рычаг коробки передач.

На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось.

Погибший занимался также политической деятельностью. Сосед вспомнил, что Мид часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли. Газета не уточняет, собака какой именно породы залезла в трактор.