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В Британии собака задавила на тракторе своего хозяина
Фото: AP Photo / dpa
Британский фермер-мультимиллионер скончался от сердечного приступа после того, как его сбил трактор, в кабине которого была его собственная собака, сообщает газета Telegraph со ссылкой на близкий к семье погибшего источник.
Инцидент произошел в местечке Хьюиш в графстве Северный Сомерсет. По данным газеты, 70-летний фермер Дерек Мид, который занимался также недвижимостью, скончался в воскресенье от сердечного приступа после того, как его сбил трактор.
По словам источника, собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель и так же случайно могла сдвинуть с места рычаг коробки передач.
На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось.
Погибший занимался также политической деятельностью. Сосед вспомнил, что Мид часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли. Газета не уточняет, собака какой именно породы залезла в трактор.
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