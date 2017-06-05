Спасающего пиво во время теракта британца назвали символом бесстрашия

В Twitter набирает популярность фотография, на которой среди бегущих с места теракта жителей Лондона оказался британец, старающийся не пролить пиво в пластиковом стакане. Об этом сообщает Mashable.

Твит со снимком набрал уже более 31 тысячи ретвитов и почти 94 тысячи лайков. Автор публикации под ником @hmannella сопроводил фотографию подписью «Люди бегут с Лондонского моста, а этот парень справа не пролил ни капли. Боже, благослави британцев».

В комментариях пользователи отмечают, что британцы шутят даже в самые тяжелые времена, и именно это их объединяет. Некоторые подчеркнули, что пиво в Лондоне стоит так дорого, что настоящий британец вряд ли позволит террористам лишить его удовольствия.

Многие пользователи добавили, что гордятся бесстрашием настоящего жителя Лондона.