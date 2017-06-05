Журналист призвал террористов убить его за 60 тысяч долларов

Пользователи соцсетей обратили внимание на твит колумниста New York Observer Андре Уокера, предложившего террористам запрещенного в России «Исламского государства» убить его за 50 тысяч фунтов (более 64 тысяч долларов). Об этом сообщает The Independent.

Уокер сфотографировался на фоне Темзы с двуручным мечом в руках и объявил награду за свою голову. «Я дам вам адрес, полиции не будет. Но у меня есть меч, так что удачи!» — подписал он снимок. Позднее он удалил твит и объяснил подписчикам, что «просто искал равного по силе соперника, чтобы сразиться с ним в честной схватке».

Пользователи сети оценили смелость Уокера, но напомнили ему, что носить двуручный меч на улицах Лондона не совсем законно. Некоторые посоветовали ему найти оружие поэффективнее. Например, световой меч ситха, удочку или французский багет.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 30-сантиметровыми ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

Позже The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан.