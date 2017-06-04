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Футболиста «Реала» побрили налысо после победы команды в Лиге чемпионов
Защитник «Реала» Марсело побрил своего партнёра по команде Карлоса Каземиро по окончании финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Каземиро пообещал, что побреется налысо после победы команды в турнире, и сдержал своё слово.
¡NO TE LO PIERDAS! @MarceloM12 RAPA LA CABEZA a @Casemiro tras CONSEGUIR la Duodécima. pic.twitter.com/4GrXvSaCsW— ChiringuitoChampions (@chirichampions) 3 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. Каземиро стал автором одного из четырёх мячей в ворота Джанлуиджи Буффона.
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