В США полиция в прямом эфире Facebook Live задержала преступника

Во Флориде спецназ ворвался в дом преступника во время прямой трансляции Facebook Live.

Как сообщает Fox News, задержанный Брейн Холлингс хвастался крупной суммой денег перед камерой на своём компьютере, пересчитывая купюры. Через некоторое время на заднем плане послышались полицейские сирены, а потом местный шериф через громкоговоритель потребовал от мужчины выйти из здания и сообщил, что у него есть ордер на обыск помещения.

Холлингс выглянул из окна и выбежал из комнаты, а после этого в кадр попал момент того, как спецназ заходит внутрь помещения. Соседи мужчины заявили, что во время штурма стражи порядка использовали светошумовые гранаты.

Во время обыска в доме были найдены и изъяты пистолет, боеприпасы к нему и наркотики.

В апреле 2017 года в американском Кливленде мужчина убил человека, транслируя это в прямом эфире в Facebook. В связи с этим руководство соцсети заявило, что изменит политику обработки видео, содержащих насилие.