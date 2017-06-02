Матерное слово ох******** запатентуют

Российское подразделение сети быстрого питания «Бургер Кинг» подало заявку в Роспатент на регистрацию матерного слова в качестве товарного знака. В организации уверены, что слово должно применяться только к их продуктам. Также отмечается, что термин поможет увеличить продажи. Об этом сообщает «Лента.ру».

Глава «Первой Патентной компании» Анатолий Аронов рассказал, что патентуемое слово очень похоже на слоган «Бургер Кинга» «окурительно».

«Компания желает, чтобы термин применялся только по отношению к еде из "Бургер Кинг". Это синоним вкусной и очень вкусной пищи. По оценкам компании, владение словом повысит продажи минимум на 4 процента», — отметили в патентной организации.

Также «Бургер Кинг» просит официально закрепить за собой права на «окурительный Чикен Фри», «раскурячь наглухо» и «закурячь селфач».

Ранее российское подразделение «Бургер Кинг» обратилось к сети «Макдоналдс» . На рекламных билбордах компания изобразила своего персонажа «Чикен Фри», который произносит фразу «ПШЛНХ МКДНЛДС!»

В компании заявили, что не считают данный ход оскорблением, так как слова произносит выдуманный персонаж.