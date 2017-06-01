Петербургское интернет-агентство LED Agency подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Covfefe" — слова, которое появилось в микроблоге в Twitter президента США Дональда Трампа в результате опечатки, говорится в пресс-релизе LED Agency.

В среду Трамп написал в Twitter: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

"Интернет-агентство LED Agency подало заявку на регистрацию товарного знака. Заявка подана по 30, 32, 35, 41 и 43 классу (международной классификации товаров и услуг — ред.) – то есть товарный знак может быть зарегистрирован в отношении кофе, безалкогольных напитков, рекламы и маркетинговых мероприятий, организации различных мероприятий, кафе, ресторанов, кейтерингов", — сообщает компания.

При этом LED Agency не раскрывает планы по использованию обозначения. "Covfefe как бренд обладает большим потенциалом, и мы непременно будем его использовать" — отметила PR-директор агентства Мария Комендантова, слова которой приводятся в релизе.