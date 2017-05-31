Из магазина Стерлигова выгнали трансвестита и пранкера

Актер Дмитрий Торин и трансвестит Дарья Кенова решили проверить на собственном опыте, как действует запрет предпринимателя на визит в свои магазины людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сообщается, что для похода в хлебную лавку Германа Стерлигова Торин и Кенова выбрали самые эпатажные образы: актер надел шубу, майку, шорты и разноцветные очки, а трансвестит в образе девушки водрузил на голову звезду.

Сотрудник магазина при входе появлении эксцентричной пары отреагировал моментально и вытолкал посетителей на улицу.

Ранее, неизвестный уже разбил в этом магазине стеклянную вывеску, за которой висел запрет.

Напомним, несколько дней назад по решению Стерлигова на его магазинах появились таблички с запретом на их посещение лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.