Районный суд Цюриха вынес в понедельник первый в истории Швейцарии обвинительный приговор за "лайк" к комментарию в социальной сети Facebook.

Признанный судом виновным в клевете 45-летний швейцарец приговорен к штрафу в размере 4 тысяч франков ($4,1 тыс.), сообщило AFP

Истцом в резонансном деле выступил общественный активист Эрвин Кесслер, возглавляющий ассоциацию против разведения и забоя животных. В 1998 году он сам был приговорен цюрихским судом к небольшому сроку заключения за публичное сравнение связанных с ритуальным забоем животных еврейских традиций и преступлений немецких национал-социалистов.

В 2015 году эта давняя история получила продолжение. На одном из интернет-форумов пользователи Facebook оставили ряд комментариев, содержащих обвинения Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ борец за права животных подал в суд на авторов комментариев. Суд поддержал истца и вынес несколько обвинительных приговоров.

В этот понедельник, 29 мая, по получившему широкую огласку делу впервые был признан виновным и пользователь, отметивший один из комментариев своим "лайком". По мнению суда, осужденный, имя которого пока не разглашается, таким образом допустил "оценочное суждение, не подтвержденное фактами". Доказать в суде наличие у Кесслера антисемитских и расистских взглядов ему не удалось.