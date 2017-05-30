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Климкин заявил, что будет считать Пушкина украинцем

Климкин решил считать Пушкина украинцем
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Павел Климкин заявил, что будет считать поэта Александра Пушкина украинцем. Об этом министр иностранных дел Украины заявил в своем аккаунте в Twitter.
«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — написал Климкин.
29 мая Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой французского короля Генриха I и стала одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин пытался «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну.
Безумный мир
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