РПЦ открестилась от спора орловского священника со СМИ из-за Land Cruiser

«Это дело епархиального уровня», — отметил он и добавил, что высшее управление РПЦ не будет разбираться в ситуации.

Ранее 30 мая новостной портал «Орловские новости» опубликовал письмо, поступившее в редакцию от епископа Нектария.

В послании священник потребовал удалить с сайта материал о подаренном ему автомобиле Toyota Land Cruiser V8 стоимостью шесть миллионов рублей. Он пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, если они этого не сделают. Владыка назвал статью ресурса лживой и оскорбительной.

«Орловские новости» уже готовят ответ Нектарию.

Издание опубликовало заметку об автомобиле епископа 23 мая. В ней сообщается, что машина за шесть миллионов нужна владыке для посещения отдаленных деревень в любое время года и в любую погоду. В митрополии подтвердили, что внедорожник подарил епископу местный агрохолдинг.