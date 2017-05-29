Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик

Новая загадка про матерей и дочерей озадачила интернет-пользователей, которые пытаются определить, кем отгадывающий приходится персонажу по имени Тереза. Данную головоломку в своем Instagram опубликовал пользователь leananddabb, случайно сделавший пост вирусным.

«Если дочь Терезы — это мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?», - указано в условиях загадки.

Ответ предлагается выбрать из пяти возможных вариантов: бабушка, мать, дочь, внучка или сама Тереза.

Несмотря на то, что загадка является достаточно простой, многих она поставила в тупик. В результате интернет-пользователи догадались, что под «матерью моей дочери» подразумевается тот, кто разгадывает головоломку. Поэтому правильный ответ загадки - "дочь Терезы".

Однако не все согласны с таким решением. Некоторые пользователи предполагают, что правильный ответ – "зять". Свой вариант они объясняют тем, что дочь Терезы может состоять в браке и родить ребенка мужу. Правда ответ «зять» не указан в списке возможных вариантов.