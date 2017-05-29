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Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Фото: Twitter
Новая загадка про матерей и дочерей озадачила интернет-пользователей, которые пытаются определить, кем отгадывающий приходится персонажу по имени Тереза. Данную головоломку в своем Instagram опубликовал пользователь leananddabb, случайно сделавший пост вирусным.
«Если дочь Терезы — это мать моей дочери, то кем я прихожусь Терезе?», - указано в условиях загадки.
Ответ предлагается выбрать из пяти возможных вариантов: бабушка, мать, дочь, внучка или сама Тереза.
Несмотря на то, что загадка является достаточно простой, многих она поставила в тупик. В результате интернет-пользователи догадались, что под «матерью моей дочери» подразумевается тот, кто разгадывает головоломку. Поэтому правильный ответ загадки - "дочь Терезы".
Однако не все согласны с таким решением. Некоторые пользователи предполагают, что правильный ответ – "зять". Свой вариант они объясняют тем, что дочь Терезы может состоять в браке и родить ребенка мужу. Правда ответ «зять» не указан в списке возможных вариантов.
В апреле пользователи социальных сетей пытались найти змею на вирусном снимке высохшей листвы, который опубликовала @SssnakeySci в своем Twitter. Медноголовый щитомордник на снимке изображен в самом центре, но его окрас в точности повторяет цвет высохших листьев, поэтому змею было очень сложно найти.
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