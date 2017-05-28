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Экс-премьера Британии запечатлели при покупке носков без очереди
Бывшего главу правительства Британии Дэвида Кэмерона сняли на видео, когда он покупал носки в одном из магазинов Лондона. Автора ролика возмутило, что политика обслужили без очереди.
Как пишет «Московский Комсомолец», часть интернет-пользователей выступила в защиту Кэмерона. По их версии, тот отстоял очередь, но на кассе заметил, что ошибся с размером носков, и решил их поменять.
На этой неделе премьер Канады впечатлил канцлера ФРГ Ангелу Меркель разноцветными носками. Джастин Трюдо выбрал розовый и голубой цвета, при этом на обоих носках был нанесен герб НАТО.
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