Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости . Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон замечен в одном из магазинов Лондона за покупкой пары носков без очереди. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался "проскочить" к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.

Женщину возмутило поведение бывшего главы кабинета. "Не понимаю, почему сейчас он заслуживает какого-то особого обращения, он ведь больше не премьер. Несмотря на это, он пытался встать впереди всех", — поделилась она с журналистами.

Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя "не в своей тарелке".

Поступок Кэмерона вызвал бурную реакцию в соцсетях.

@Espeegee We all change our views, I voted for David Cameron once 😂😂😂😂 — sharon 👠 (@Marshall5Sharon) 28 мая 2017 г.

"Все мы меняем наши воззрения. Когда-то и я голосовала за Кэмерона", — отреагировала на сообщения в СМИ пользователь sharon.

"​Ого! Ордер на арест уже выдан?" — иронизирует Calvin Swine.

@David_Cameron Mate, you aint the PM anymore....Get in the queue like everyone else. 😑 https://t.co/Cc4y5JIbdU — Hannah (@BaybeeHannah20) 28 мая 2017 г.

​"Друг, ты больше не премьер. Стой в очереди вместе со всеми", — обратилась к политику Hannah.

Why is this my news? There's more important things in the world than David Cameron's incapability to buy socks🙄😠 pic.twitter.com/f2yYYK1pVD — KB (@Kayleigh_B1901) 28 мая 2017 г.

"​Что это делает в моих новостях? Неужели нет вещей более важных, чем неспособность Кэмерона купить носки?", — удивляется пользователь под ником KB.