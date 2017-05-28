Главные события у вас в почте
Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон замечен в одном из магазинов Лондона за покупкой пары носков без очереди. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался "проскочить" к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.
Женщину возмутило поведение бывшего главы кабинета. "Не понимаю, почему сейчас он заслуживает какого-то особого обращения, он ведь больше не премьер. Несмотря на это, он пытался встать впереди всех", — поделилась она с журналистами.
Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя "не в своей тарелке".
Поступок Кэмерона вызвал бурную реакцию в соцсетях.
@Espeegee We all change our views, I voted for David Cameron once 😂😂😂😂— sharon 👠 (@Marshall5Sharon) 28 мая 2017 г.
"Все мы меняем наши воззрения. Когда-то и я голосовала за Кэмерона", — отреагировала на сообщения в СМИ пользователь sharon.
@TelegraphNews Wow! Has the arrest warrant been issued.😳#DavidCameron #socks— Calvin Swine (@CalvinSwine905) 28 мая 2017 г.
"Ого! Ордер на арест уже выдан?" — иронизирует Calvin Swine.
@David_Cameron Mate, you aint the PM anymore....Get in the queue like everyone else. 😑 https://t.co/Cc4y5JIbdU— Hannah (@BaybeeHannah20) 28 мая 2017 г.
"Друг, ты больше не премьер. Стой в очереди вместе со всеми", — обратилась к политику Hannah.
Why is this my news? There's more important things in the world than David Cameron's incapability to buy socks🙄😠 pic.twitter.com/f2yYYK1pVD— KB (@Kayleigh_B1901) 28 мая 2017 г.
"Что это делает в моих новостях? Неужели нет вещей более важных, чем неспособность Кэмерона купить носки?", — удивляется пользователь под ником KB.
Оставить комментарий