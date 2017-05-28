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РИА Новости

Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди

Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди
Фото:
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон замечен в одном из магазинов Лондона за покупкой пары носков без очереди. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался "проскочить" к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.
Женщину возмутило поведение бывшего главы кабинета. "Не понимаю, почему сейчас он заслуживает какого-то особого обращения, он ведь больше не премьер. Несмотря на это, он пытался встать впереди всех", — поделилась она с журналистами.
Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя "не в своей тарелке".
Поступок Кэмерона вызвал бурную реакцию в соцсетях.
"Все мы меняем наши воззрения. Когда-то и я голосовала за Кэмерона", — отреагировала на сообщения в СМИ пользователь sharon.
"​Ого! Ордер на арест уже выдан?" — иронизирует Calvin Swine.
​"Друг, ты больше не премьер. Стой в очереди вместе со всеми", — обратилась к политику Hannah.
"​Что это делает в моих новостях? Неужели нет вещей более важных, чем неспособность Кэмерона купить носки?", — удивляется пользователь под ником KB.
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