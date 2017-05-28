Столичные полицейские помогли утятам вернуться домой

Одиннадцать утят и мама-утка оказались на территории УВД по Северо-Восточному автономному округу ГУ МВД по Москве, после чего полицейские помогли животным найти дорогу домой. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

"Одиннадцать утят в сопровождении мамы-утки, вышедшие из Лосиноостровского парка, неспешно вышагивали по территории подразделения. Сотрудники полиции помогли семейству найти дорогу и вернуться домой, в лесопарковую зону", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба ГУ МВД прикрепила видеозапись, на которой утята строем покидают территорию УВД следом за мамой-уткой.