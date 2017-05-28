В Южной Корее прохожие помогли собрать разбросанные деньги

Как сообщил местный телеканал YTN, инцидент произошел 26 мая. Ехавшие на одной из дорог города автомобилисты и прохожие, идущие по тротуару, вдруг обнаружили, что на них стал сыпаться град из банкнот достоинством в 10 тысяч вон (8,8 доллара). Согласно записям видеорегистратора такси, деньги веером вдруг стали вылетать из окна проезжавшей машины, которая потом резко затормозила.

Сложно сказать, как повели бы люди в других странах, но корейцы действовали образцово-показательно. Несколько автомобилистов остановили машины и стали собирать банкноты, к ним вскоре присоединились и прохожие. Собранную сумму объединили и принялись искать хозяина.

Владелец денег вскоре появился. Им оказался 23-летний водитель как раз той самой машины, откуда полетели банкноты. Кореец, сильно извиняясь, пояснил, что за рулем стал открывать папку с документами, откуда порывом ветра вынесло сложенные купюры. Парню все деньги тут же вернули, за что он сильно благодарил всех неожиданных помощников. В общей сложности было раскидано около одного миллиона вон (880 долларов), но все купюры удалось собрать.

"Как сказать… Кому-то миллион вон небольшие деньги, кому-то - солидная сумма. Но в 23 года эти деньги наверное в три раза больше кажутся, чем для меня сейчас. Как увидел летящие вдоль дороги купюры, так сразу подумал, что надо собрать и найти хозяина. В следующий раз мне кто-то поможет. Хорошо, что владельца нашли, у меня самого теперь хорошее настроение", - пояснил свои действия владелец такси, который принял участие во всей этой истории.

Отметим, что Корея славится низким уровнем воровства и преступности в целом. Несколько месяцев назад на центральной площади Сеула кореец стал разбрасывать пачками деньги, но вместо ожидаемого им ажиотажа прохожие обходили валявшиеся банкноты, а затем вызвали полицию. Свои действия нарушитель спокойствия объяснил желанием проверить "общественную сознательность".

Несколько лет назад в метро Сеула девушка забыла большую сумку, в которой было в пересчете на валюту США более двух миллионов долларов. Это была зарплата для сотрудников фирмы. Сумку нашел другой пассажир, проверил содержимое и тут же сдал в бюро находок метрополитена. В итоге все деньги вернули рассеянному бухгалтеру.

Расскажите друзьям, как в Южной Корее прохожие помогли собрать деньги, нажмите кнопки соцсетей ниже: