В США из-за скороварки частично эвакуировали аэропорт

В американском штате Нью-Джерси близ Нью-Йорка эвакуирован терминал международного аэропорта «Ньюарк Либерти» из-за обнаружения скороварки.

«Инцидент с подозрительным пакетом в аэропорту Ньюарка был завершён. Ничего опасного. Полиция продолжит расследование», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В аэропорту Ньюарка предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов в связи с инцидентом.

Ранее в Швеции людей эвакуировали из аэропорта из-за сумки со «следами взрывчатых веществ».