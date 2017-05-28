СМИ: Трамп опоздал на совместное фото лидеров G7 из-за гольф-карта

Президент США Дональд Трамп опоздал на групповую фотографию лидеров стран «Большой семёрки» из-за использования гольф-карта. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, американский президент в отличие от остальных представителей G7 отказался пройти порядка 640 метров вверх по холму до площади, где должна была состояться групповая фотография.

Трамп решил подождать, пока ему предоставят гольф-карт, однако он присоединился к своим коллегам, когда они покидали место для фотосъёмки.

Ранее сообщалось, что президент США загородил Меркель на групповой фотографии лидеров G7.

27 мая в итальянской Таормине состоялся саммит «Большой семёрки».