Улицы Киева ушли под воду

В интернете появилось видео затопленного Киева. Улицы украинской столицы буквально ушли под воду. Один из таких роликов опубликовала одна из пользователей социальных сетей Анна Требух в своем аккаунте в Facebook

«Ух ты! Пересаживаемся на гондолы!; Капец просто, хорошо что не выехали сегодня», - написали юзеры в комментариях под видео.

Девушка подписала публикацию: «Проспект победы…» и добавила, что в Киеве «ливень сильный прошёл». Ролик снят из машины.

Ваши родственники живут в Киеве? Расскажите им о происшествии — для этого нажмите кнопки соцсетей ниже.