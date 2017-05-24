В соцсетях студентам предложили арендовать девушку на выпускной

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт @friendforparty, создатели которого предлагают арендовать девушку на время выпускного вечера в университете. Одним из первых подобную услугу заметил автор Telegram-канала Tvoya_mamka88.

В профиле опубликованы фотографии девушек и краткое текстовое описание их интересов. Одна из них владеет основами программирования и пишет код на Python, а значит, «подойдет в качестве спутницы для студентов математического факультета», а другая «с легкостью поддержит разговор на темы химии и биологии».

Марина, 24 года. Рост 169, вес 55. Владеет основами программирования. Пишет код на Python. Подойдет в качестве спутницы для студентов математического факультета, а также запрограммирует своим видом ваших друзей. Публикация от Аренда друга на выпускной (@friendforparty) Май 24 2017 в 10:46 PDT

Авторы аккаунта также предлагают арендовать молодых людей, закончивших физический факультет или обладающих навыками танцев.

Михаил, 25 лет. Рост 188, вес 82. Закончил физтех, поэтому отлично впишется в компанию физико-математического лицея. Если у вас нет проблем с формулами, но есть с личной жизнью – Михаил будет отличным решением на вечер. Публикация от Аренда друга на выпускной (@friendforparty) Май 24 2017 в 10:42 PDT

В комментариях отмечают, что аккаунт мог быть создан ради шутки, а описание девушек на фотографиях выдумано. Тем не менее, за сутки на него подписалось более 500 человек.

В марте пользователи сети обратили внимание на группы в социальных сетях, предлагающие в аренду огромные букеты роз. Владельцы интернет-прокатов обещали за 700-1000 рублей доставить охапку роз в любое удобное место и дождаться, пока клиент сделает снимок с букетом. Позже выяснилось, что автором идеи оказался маркетолог российского агентства Nectarin Роман Зарипов, ранее прославившийся как создатель Instagram-миллионера из химкинского пенсионера.