Предпочитающий туалетную бумагу ершику пользователь стал звездой сети

В сети приобрел популярность необычный отзыв на Amazon , подписанный юзером M.Gillingwater, в котором обозревается ершик для унитаза. Скриншот опубликован на форуме Reddit.

Пользователь поставил товару одну звезду из пяти и озаглавил отзыв словом «Агония». В тексте он объяснил, что не понимает, почему это приспособление стало так популярно в современном обществе.

«Зовите меня старомодным, но я все-таки предпочитаю туалетную бумагу», — завершил свой обзор M.Gillingwater.

Пост на Reddit собрал более 800 комментариев. Многие подозревают, что отзыв — попытка пошутить, а другие просто усомнились в умственных способностях автора. Некоторым пользователям показалось несправедливым, что из-за таких покупателей у ершика будет низкий рейтинг.

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