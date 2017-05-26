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Предпочитающий туалетную бумагу ершику пользователь стал звездой сети
Фото: Скриншот amazon.com
В сети приобрел популярность необычный отзыв на Amazon, подписанный юзером M.Gillingwater, в котором обозревается ершик для унитаза. Скриншот опубликован на форуме Reddit.
Пользователь поставил товару одну звезду из пяти и озаглавил отзыв словом «Агония». В тексте он объяснил, что не понимает, почему это приспособление стало так популярно в современном обществе.
«Зовите меня старомодным, но я все-таки предпочитаю туалетную бумагу», — завершил свой обзор M.Gillingwater.
Пост на Reddit собрал более 800 комментариев. Многие подозревают, что отзыв — попытка пошутить, а другие просто усомнились в умственных способностях автора. Некоторым пользователям показалось несправедливым, что из-за таких покупателей у ершика будет низкий рейтинг.
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