Мексиканец обманом проник в палату избитого россиянина ради селфи

Гражданин Мексики выдал себя за сотрудника прокуратуры и проник в палату избитого в Канкуне россиянина Алексея Макеева , чтобы на его фоне сделать селфи. Об этом сообщает El Universal.

"Теперь он будет нас уважать, в противном случае его ждет еще одна взбучка", — подписал фотографию мексиканец.

Сейчас в прокуратуре идет сбор информации о произошедшем для выдвижения обвинения.