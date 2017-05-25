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Мексиканец обманом проник в палату избитого россиянина ради селфи
Фото: El Universal
Гражданин Мексики выдал себя за сотрудника прокуратуры и проник в палату избитого в Канкуне россиянина Алексея Макеева, чтобы на его фоне сделать селфи. Об этом сообщает El Universal.
"Теперь он будет нас уважать, в противном случае его ждет еще одна взбучка", — подписал фотографию мексиканец.
Сейчас в прокуратуре идет сбор информации о произошедшем для выдвижения обвинения.
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