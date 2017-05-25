Американка вышла замуж за железнодорожный вокзал

В США жительница Калифорнии Кэрол вышла замуж за железнодорожную станцию Санта Фе. Об этом сообщает издание The Sun

Женщина утверждает, что платонически любит станцию 36 лет. По словам 45-летней Кэрол, «узелок завязался» в 2015 году, недавно молодожены отпраздновали вторую годовщину. Женщина взяла себе такую же фамилию, как и у своего «супруга» - Санта Фе. Издание отмечает, что официально власти штата брак не признают, однако Кэрол утверждает, что железнодорожная станция отвечает ей полной взаимностью.

Женщина признается, что мысленно занимается любовью со зданием. Станция Санта Фе находится в 45 минутах езды на автобусе от дома Кэрол – в городе Сан-Диего. Ежедневно женщина проделывает этот путь, чтобы побыть наедине с «любимым». Свою ориентацию Кэрол определяет как «объектную сексуальность».