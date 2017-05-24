Ратовавший за шпильки спикер петербургского закса отчитал сотрудницу за наряд

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал внешний вид сотрудницы комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщает «Росбалт» в среду, 24 мая.

Макаров в ходе пленарного заседания городского парламента сделал замечание главе парламента Владимиру Григорьеву : «Я хочу обратить внимание на вашу помощницу, с которой вы так мило беседуете. Вы бы еще в закс в тапочках и халате пришли. Или в пижаме!»

Он отметил, что госслужащие обязаны соблюдать определенный дресс-код. После этого депутат Оксана Дмитриева спросила у Макарова, устраивает ли его ее костюм, однако спикер оставил вопрос без ответа.

По данным издания, сотрудница, чей внешний вид спикер счел неподобающим, была одета в черные брюки, балетки и кардиган темного цвета.

В октябре прошлого года Макаров сделал замечание депутату Александру Рассудову за то, что он пришел на заседание без галстука. По мнению спикера закса, без галстука можно посещать только спортивные мероприятия.

Месяцем позже в СМИ появились сообщения о том, что в Мариинский дворец перестанут пускать на высоких каблуках. Макаров опроверг эту информацию и выразил надежду, что будет чаще видеть в здании парламента девушек на высоких каблуках.

В регламенте петербургского Законодательного собрания прописано, что на официальные мероприятия необходимо одеваться в деловом стиле.