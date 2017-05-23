В лесах под Владимиром обнаружили миллиарды рублей

Исследователи обнаружили в одной из заброшенных ракетных шахт во Владимирской области миллиарды советских рублей. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

Речь идет о тоннах денежных средства, ныне не имеющих никакой ценности. Место, где были обнаружены рубли, в советские времена относилось к разряду особо секретных. Изначально предполагалось утилизировать вышедшие из обращения деньги, однако объем оказался таким большим, что обесцененные денежные средства решили захоронить. Сбрасывать деньги в пустующие шахты межконтинентальных ракет начали в начале 90-х годов. Эксперты уверены, что в лесах Костромской, Владимирской, Ивановской областей находятся еще десятки подобных шахт, где предстоит обнаружить тонны советских рублей.