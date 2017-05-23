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Киевлянок попросили «придерживать красоту» на эскалаторах
В Киеве второй день подряд происходят аварии на эскалаторе станции метро «Университет». Причина поломок – в механизм попадают длинные женские платья. Об этом сообщается в официальном аккаунте киевского метрополитена в Facebook.
«Девушки, остановитесь! Придерживайте красоту, потому что другим пассажирам приходится спускаться пешком», — говорится в сообщении.
13 апреля глава Департамента транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Майзель заявил, что через месяц киевское метро может прекратить работу из-за долгов. В настоящее время киевская подземка работает за счет накоплений.
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