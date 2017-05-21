Итальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизнь

В Италии две жительницы Генуи не поделили кота и вынуждены были из-за него судиться. Как пишет издание Il Secolo XIX , прожив два года у своей хозяйки, кот стал иногда оставаться на ночлег у ее соседки. Однако женщины не подозревали об этом, каждая дала ему кличку. В итоге у него было два имени: Бантик и Текила.

Однако скандал разразился, когда вторая хозяйка кота собралась переезжать. Кота она решила забрать с собой. Когда это обнаружилось, другая женщина подала заявление о краже. Суд решил, что животное нужно вернуть ей, карабинеры забрали кота у пытавшейся увезти его женщины и отдали хозяйке.

Но на этом история не закончилась. Вторая женщина опротестовала это решение. Судьи не увидели убедительных доказательств того, что кот был украден. Они также не обнаружили также свидетельства того, что им владеет первая женщина. У него лишь была медицинская книжка животного. Потому кота опять забрали. В итоге тяжба за кота продолжается: ни одна из ее участниц сдаваться не намерена.