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Египетские СМИ раскритиковали "слишком короткое и вызывающее" платье Меланьи Трамп

Меланью Трамп раскритиковали за «слишком короткое» платье
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Египетские СМИ раскритиковали первую леди США Меланью Трамп за ее наряд, который она выбрала во второй день пребывания в Эр-Рияде. По мнению многих журналистов этой страны, платье было "слишком коротким и вызывающим".
Некоторые из них сочли выбор Меланьей одежды за "провокацию".
Отметим, что во второй день визита президента США в страну на первой леди было платье до середины колена. Руки супруги Дональда Трампа также были закрыты.
Безумный мир В мире Египет
Дональд Трамп
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