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Египетские СМИ раскритиковали "слишком короткое и вызывающее" платье Меланьи Трамп
Enjoyed talking to the incredible women working hard @GE_Saudi service center. Great strides being made towards the empowerment of women. pic.twitter.com/bXdES83w3P— Melania Trump (@FLOTUS) 21 мая 2017 г.
Египетские СМИ раскритиковали первую леди США Меланью Трамп за ее наряд, который она выбрала во второй день пребывания в Эр-Рияде. По мнению многих журналистов этой страны, платье было "слишком коротким и вызывающим".
Некоторые из них сочли выбор Меланьей одежды за "провокацию".
Отметим, что во второй день визита президента США в страну на первой леди было платье до середины колена. Руки супруги Дональда Трампа также были закрыты.
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