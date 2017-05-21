Enjoyed talking to the incredible women working hard @GE_Saudi service center. Great strides being made towards the empowerment of women. pic.twitter.com/bXdES83w3P — Melania Trump (@FLOTUS) 21 мая 2017 г.

Египетские СМИ раскритиковали первую леди США Меланью Трамп за ее наряд, который она выбрала во второй день пребывания в Эр-Рияде. По мнению многих журналистов этой страны, платье было "слишком коротким и вызывающим".

Некоторые из них сочли выбор Меланьей одежды за "провокацию".

Отметим, что во второй день визита президента США в страну на первой леди было платье до середины колена. Руки супруги Дональда Трампа также были закрыты.