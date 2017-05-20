Медвежонок, помогающий сажать картошку, умилил пользователей Сети

В Сети пользователи обсуждают видео с медвежонком, который помогает женщине работать на грядках и сажать картошку. Малыш трудолюбиво роет ямки вместе с хозяйкой.

"Когда подрастет, пойдет картоху у соседей отжимать", - пошутил один из пользователей.

"Мамкой своей эту женщину считает, раз учится у нее. Месяца через три отдавать надо будет куда-то Топтыгина, вымахает огромный", - написал другой пользователь.