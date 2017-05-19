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Клинтон перед дебатами с Трампом репетировала, как уклониться от объятий
Фото: AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Кандидат демократов на президентских выборах Хиллари Клинтон перед дебатами с республиканцем Дональдом Трампом репетировала, как уклониться от его объятий, свидетельствует видео, которое распространил экс-помощник Клинтон Филипп Райнс.
На видео видна репетиция дебатов с Клинтон и актером, изображающим Трампа. Клинтон в начале дебатов идет к "Трампу" с протянутой рукой, тот раскрывает объятья и бежит ей на встречу. Клинтон отстраняется от "Трампа" жестом и пытается уйти, но тот догоняет ее, хватает за плечи и два раза целует в голову. На заднем плане слышен смех помощников Клинтон. "Мой любимый момент из подготовки к дебатам", — написал Райнс.
Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice...— Philippe Reines (@PhilippeReines) 19 мая 2017 г.
A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa
Один из пользователей Twitter спросил Райнса, действительно ли на видео изображена Клинтон. "Она самая, во плоти", — ответил Райнс.
Сама Клинтон ретвитнула это видео с подписью: "Я сегодня разразилась смехом, увидев это видео. Надеюсь, оно сделает приятным ваш день".
Во время дебатов Клинтон и Трамп неоднократно демонстративно отказывались от рукопожатия. Объятий между ними не было. Клинтон проиграла выборы Трампу в ноябре прошлого года.
Тема "объятий Трампа" уже второй раз за день всплывает в информационном пространстве США. Ранее друзья экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом, сообщили газете Hill, что Коми было "отвратительно", когда Трамп прилюдно обнял его на публичном мероприятии.
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