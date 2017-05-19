Клинтон перед дебатами с Трампом репетировала, как уклониться от объятий

Кандидат демократов на президентских выборах Хиллари Клинтон перед дебатами с республиканцем Дональдом Трампом репетировала, как уклониться от его объятий, свидетельствует видео, которое распространил экс-помощник Клинтон Филипп Райнс.

На видео видна репетиция дебатов с Клинтон и актером, изображающим Трампа. Клинтон в начале дебатов идет к "Трампу" с протянутой рукой, тот раскрывает объятья и бежит ей на встречу. Клинтон отстраняется от "Трампа" жестом и пытается уйти, но тот догоняет ее, хватает за плечи и два раза целует в голову. На заднем плане слышен смех помощников Клинтон. "Мой любимый момент из подготовки к дебатам", — написал Райнс.

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice...



A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa — Philippe Reines (@PhilippeReines) 19 мая 2017 г.

Один из пользователей Twitter спросил Райнса, действительно ли на видео изображена Клинтон. "Она самая, во плоти", — ответил Райнс.

Сама Клинтон ретвитнула это видео с подписью: "Я сегодня разразилась смехом, увидев это видео. Надеюсь, оно сделает приятным ваш день".

Во время дебатов Клинтон и Трамп неоднократно демонстративно отказывались от рукопожатия. Объятий между ними не было. Клинтон проиграла выборы Трампу в ноябре прошлого года.