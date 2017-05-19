В американском шоу показали поединок рестлера Скалы и Трампа за пост президента

В очередном выпуске шоу Jimmy Kimmel Live ведущий Джимми Киммел показал поединок президента США Дональда Трампа и рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона за пост главы государства в 2020 году. Шуточный ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

Сперва Киммел рассказал, что, согласно свежему опросу, Джонсон выиграл бы президентские выборы у Трампа с перевесом в пять процентов. «У него отличный бэкграунд. Он служил в армии, работал на ЦРУ и спасал людей во время природных катастроф», — подчеркнул Киммел, в подтверждение продемонстрировав на экране постеры блокбастеров «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Полтора шпиона» и «Разлом Сан-Андреас».

После этого он показал промо-ролик турнира по рестлингу «Предвыборная мания 2020», где якобы произойдет схватка Трампа и Скалы. В нем Джонсон напоминает оппоненту о связях с Россией, а Трамп утверждает, что сможет защитить свой «пояс президента».