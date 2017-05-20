Шепелева не устроил приговор суда по делу Жанны Фриске

Гражданский муж скончавшейся от рака Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обжалует решение суда, который обязал родственников певицы вернуть Русфонду почти 22 миллиона рублей. Именно такую сумму собрали на лечение Жанны. По словам Шепелева, ни он, ни его сын "к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам".

Как отмечает ТАСС , в Перовском районном суде Москвы были представлены доказательства, что собранные за несколько недель до смерти Фриске деньги сняла ее мать. Куда в итоге делись деньги, Шепелев не знает.

Напомним, разбирательства по этому поводу продолжаются уже почти год. В Русфонде утверждают, что перечислили на счет певицы 25 миллионов рублей, а израсходованы были только 4 млн.